Bilim-kurgu gerilimi Voyagers'tan ilk fragman

Bilim-kurgu gerilim türündeki Voyagers filminin ilk fragmanı yayınlandı. Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Chanté Adams, Isaac Hempstead Wright, Viveik Kalra, Archie Madekwe, Quintessa Swindell, Madison Hu ve Colin Farrell'in rol aldığı filmde insan ırkının geleceği tehlikedeyken, zeka ve itaat için yetiştirilmiş bir grup genç erkek ve kadın, uzak bir gezegeni kolonileştirmek için bir keşif yolculuğuna çıkar. Ancak görevle ilgili rahatsız edici sırları ortaya çıkardıklarında, eğitimlerine meydan okurlar ve en ilkel doğalarını keşfetmeye başlarlar. Gemideki yaşam kaosa dönüşürken, korku, şehvet ve doyumsuz güç açlığı tarafından tüketilirler. Voyagers, 9 Nisan'da vizyona giriyor.
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03.03.2021 - 11:49| Son Güncelleme : 03.03.2021 - 12:09
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