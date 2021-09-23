Bir Nefes Daha fragmanı

Nisan Dağ'ın ikinci uzun metraj filmi Bir Nefes Daha, İstanbul'un bir mahallesinde birinde yaşayan genç bir rapçinin, müzik hayallerine koşarken bir yandan da bağımlılığa karşı verdiği savaşı anlatıyor. Filmin oyuncuları arasında Oktay Çubuk, Hayal Köseoğlu, Ushan Çakır, Eren Çiğdem ve Ayris Alptekin yer alıyor.

Anadolu Ajansı 23.09.2021 - 16:00 | Son Güncelleme : 23.09.2021 - 16:03

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