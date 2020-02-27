Böyle Daha Güzelsin sergisi açılıyor (Eserlerin öyküleri)

28 Şubat'ın 23'üncü yılında Kadın ve Demokrasi Derneği özel bir sergi hazırladı. Böyle Daha Güzelsin isimli serginin 28 Şubat'taki açılışı öncesinde bir gala düzenlendi; sanatçılar eserlerinin öyküsünü anlattı.

27.02.2020 - 08:06 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 08:11

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