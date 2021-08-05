Camila Cabello'lu Cinderella’dan ilk fragman

Klasik peri masalının en son versiyonu olan Amazon yapımı Cinderella'nın başrolünde şarkıcı Camila Cabello yer alıyor. Yeni nesil Cinderella'da genç kadın, yakışıklı prens aramıyor, kendi moda imparatorluğunu kurmanın hayalini kuruyor. 3 Eylül'de Amazon Prime Video'da gösterime girecek olan film, kötü üvey annesi ve kötü üvey kız kardeşleriyle yaşamak zorunda kalan bir yetimin tanıdık hikayesine modern bir bakış açısı getiriyor.
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05.08.2021 - 07:20| Son Güncelleme : 05.08.2021 - 07:44
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