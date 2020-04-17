Capone filminin ilk fragmanı

Yönetmen koltuğunda Josh Trank’in oturduğu, başrolünde Tom Hardy’nin olduğu, dünyaca ünlü mafya lideri Al Capone'un hayatının anlatan Capone’dan ilk fragman yayınlandı. Kyle MacLachlan, Linda Cardellini, Jack Lowden, Matt Dillon ve Neal Brennan gibi isimleri bir araya getiren film, corona virüs salgını nedeniyle 12 Mayıs'ta dijital platformlarda yayınlanacak.
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17.04.2020 - 12:02| Son Güncelleme : 17.04.2020 - 12:15
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