Cats filminin yeni fragmanı

Başrollerini James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson ve Francesca Hayward'in paylaştığı, Cats ismindeki Broadway müzikalinden uyarlanan Cats filminden yeni fragman yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Tom Hooper'ın oturduğu Cats Türkiye'de 10 Ocak 2020'de vizyona girecek.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.