Cats filminin yeni fragmanı

Başrollerini James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson ve Francesca Hayward'in paylaştığı, Cats ismindeki Broadway müzikalinden uyarlanan Cats filminden yeni fragman yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Tom Hooper'ın oturduğu Cats Türkiye'de 10 Ocak 2020'de vizyona girecek.

DİĞER VİDEOLAR