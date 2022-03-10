Ceviz Ağacı fragmanı

Yönetmenliğini Faysal Soysal'ın yaptığı 'Ceviz Ağacı' filminde, başrolleri Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip ile Mert Yavuzcan paylaştı. Şiddete maruz kalan kadınlara adanan film, karısı tarafından hor görülüp terk edilen bir öğretmenin, işlemediği bir cinayeti üstenmesini ve insanın en gölgede kalmış derin taraflarını açığa çıkarmaya çalışmasını konu ediniyor.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 12:58| Son Güncelleme : 10.03.2022 - 13:00
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.