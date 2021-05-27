Chris Pratt başrollü The Tomorrow War'dan fragman

Senaryosunu Zach Dean'in kaleme aldığı; Chris McKay'in ise yönetmen koltuğuna oturduğu, Chris Pratt başrollü The Tomorrow War'ın fragmanı yayınlandı. Zamanda yolculuk ve dünyayı kurtarma konulu film 2 Haziran'da Amazon'da izleyici karşısına çıkacak.

27.05.2021 - 10:33 | Son Güncelleme : 27.05.2021 - 10:36

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