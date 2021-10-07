Cinni Kabus fragmanı

Mehmet Kütük'ün yönettiği; Cemre Can Saatçi, Çimen Çetin, Hakan Karakuş, Nizamettin Kalkan ve Yusuf Delibaş'ın başrollerinde oynadığı yerli korku filmi "Cinni Kabus"; sürekli kabuslarla uyanan ve babasının ölümünü aydınlatmaya çalışan genç bir kıza, cinlerin musallat olmasıyla yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Haberler 07.10.2021 - 17:37 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 17:38

SANAT HABERLERİ