Cinni Kabus fragmanı

Mehmet Kütük'ün yönettiği; Cemre Can Saatçi, Çimen Çetin, Hakan Karakuş, Nizamettin Kalkan ve Yusuf Delibaş'ın başrollerinde oynadığı yerli korku filmi "Cinni Kabus"; sürekli kabuslarla uyanan ve babasının ölümünü aydınlatmaya çalışan genç bir kıza, cinlerin musallat olmasıyla yaşanan olaylar etrafında dönüyor.
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Haberler 07.10.2021 - 17:37| Son Güncelleme : 07.10.2021 - 17:38
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