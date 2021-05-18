Çizgi roman uyarlaması Snake Eyes'ın ilk fragmanı

G.I. Joe çizgi roman serisinden uyarlanan Snake Eyes'ın ilk fragmanı yayınlandı. Başrol oyuncusu Henry Golding filmde, yüzünü saklayarak tehlikeli görevlere koşan, katanalı bir ninja komandosu Snake Eyes'ın kendisini canlandırıyor. Samara Weaving ise orijinal bir G.I. Joe ajanı olan Scarlett'a hayat veriyor. Snake Eyes, 6 Ağustos 2021'de Türkiye'de gösterime girecek.
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18.05.2021 - 14:44| Son Güncelleme : 18.05.2021 - 14:54
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