Contagion (Salgın) filmi oyuncularından videolu mesaj: Lütfen evde kalın

Bilim insanları tarafından bugüne kadarki en gerçekçi salgın filmi olarak gösterilen 2011 yapımı "Contagion"ın (Salgın) oyuncuları kamera karşısına geçti ve corona virüse karşı video mesajlar kaydetti. İşte o mesajlar...

31.03.2020 - 11:13 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 11:43

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER