Contagion (Salgın) filmi oyuncularından videolu mesaj: Lütfen evde kalın
Bilim insanları tarafından bugüne kadarki en gerçekçi salgın filmi olarak gösterilen 2011 yapımı "Contagion"ın (Salgın) oyuncuları kamera karşısına geçti ve corona virüse karşı video mesajlar kaydetti. İşte o mesajlar...
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31.03.2020 - 11:13| Son Güncelleme : 31.03.2020 - 11:43
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