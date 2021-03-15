Cruella'dan yeni fragman

101 Dalmaçyalılar'ın live-action versiyonu olan Cruella'nın yeni fragmanı yayınlandı. Oscar ödüllü Emma Stone’un, ikonik kötü karakter Cruella de Vil’e hayat verdiği film, dalmaçyalı cinsinden olan köpeklerin başına iş açan Cruella karakterine odaklanıyor. Filmin yönetmen koltuğuna ise Craig Gillespie oturuyor. Emma Stone’un yanı sıra Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham ve Mark Strong'un da rol aldığı film, 28 Mayıs’ta gösterime girecek.
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15.03.2021 - 11:16| Son Güncelleme : 15.03.2021 - 11:30
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