Darlin fragmanı

Pollyanna McIntosh'un yönettiği ve Cooper Andrews, Kristina Arntz, Mackenzie Bateman ile Bryant Batt'ın oynadığı Darlin vizyona girecek bir diğer korku filmi.
Vahşi bir ruhun gölgesindeki genç bir kadının esrarengiz hikayesini beyaz perdeye yansıtan film, bir Katolik Hastanesinde tedavi gören Darlin'in rehabilite için, bir psikopos ve birlikte çalıştığı rahibeleri tarafından yönetilen bir bakımevine götürülmesini ve buradaki sırları beyaz perdeye taşıyor.

Anadolu Ajansı 23.09.2021 - 16:02 | Son Güncelleme : 23.09.2021 - 16:04

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