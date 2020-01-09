Derin Sular / Underwater fragmanı

Kendini bulduktan sonra “Alacakaranlık”tan çıkan ve birbirinden farklı ama iyi filmlerde oynayan Kristen Stewart bu kez okyanusun 11 kilometre derinine iniyor. Üstelik Fransız aktör Vincent Cassel’le birlikte. William Eubank’ı yönettiği aksiyon gerilim türündeki macerada su altı labaratuvarında araştırma yapan bir grubun hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.