Derin Sular / Underwater fragmanı

Kendini bulduktan sonra “Alacakaranlık”tan çıkan ve birbirinden farklı ama iyi filmlerde oynayan Kristen Stewart bu kez okyanusun 11 kilometre derinine iniyor. Üstelik Fransız aktör Vincent Cassel’le birlikte. William Eubank’ı yönettiği aksiyon gerilim türündeki macerada su altı labaratuvarında araştırma yapan bir grubun hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor.

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