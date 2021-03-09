Dizi ve filmlerin aranan yüzüydü

Rasim Öztekin en önemli komedi oyuncularından biriydi. Çok sayıda dizi ve filmde oynadığı roller ile seyircinin beğenisi kazandı. Güldürü geleneğinin nişanesi olarak kabul edilen Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu 4 yıl boyunca taşımıştı.

NTV Haber 09.03.2021 - 04:32 | Son Güncelleme : 09.03.2021 - 04:37

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