Donald Trump'ın başkanlık seçimini anlatan mini dizi: The Comey Rule
FBI Direktörü James Comey'nin çok satan kitabına dayanan gelecek Showtime mini dizisi The Comey Rule'un ilk tanıtımı yayınlandı. Billy Rayin yazıp yönettiği dizid James Comey görevdeyken yaşananlar, Comey ve Trump'ın arasındaki ilişki, 2016 yılındaki başkanlık seçiminde yaşananlar ve etkilerikonu edilecek. Dizide Jeff Daniels, Comey rolünü canlandırırken, Brendan Gleeson de Başkan Trump'a hayat veriyor. Showtime'da yayınlanacak dizide ayrıca Holly Hunter, Scoot McNairy, Jonathan Banks, Amy Seimetz, Kingsley Ben-Adir, Brian d’Arcy James, T.R. Knight ve Joe Lo Truglio gibi isimler de yer alıyor.
Abone ol
Paylaş
30.07.2020 - 16:24| Son Güncelleme : 30.07.2020 - 16:38
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.