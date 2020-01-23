Elveda / The Farewell fragmanı

Oscar aday listesinde adına rastlayamadığımız 36 yaşındaki Çin asıllı yönetmen Lulu Wang, ailesinin hikayesinden esinlenerek hayata geçirdiği filmini vizyona çıkarıyor. Gerçek bir “yalan”dan yola çıkan hikayede, ölümün eşiğinde olan ancak bu durumdan haberi olmayan büyükannesini görmek için Çin’e giden genç torun ile diğer aile efradının buluşması ve sonrasında gelişenler anlatılıyor. Dünyanın en acayip kurumu olan “aile”ye, sıcacık bir dokunuş bu. Soy ağacını ayakta tutan o tatlı büyükannenin etrafında buluşan, kimi solmaya yüz tutmuş, kimi tomurcuk olup açmayı bekleyen ve tabi ki sırlarla dolu ailenin hepimize çok benzeyen duygularına ortak olacaksınız. Oyunculukta rüştünü ispat eden rapçi Awkwafina filmin başrolünde.
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