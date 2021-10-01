Eserin adı: ''Parayı al ve kaç''

Danimarka'da bir müze 2 eser karşılığında 84 bin dolar ücretle bir sanatçıyla anlaştı. Sanatçı müzeye 2 boş çerçeve gönderdi ve bunun bir sanat eseri olduğunu iddia etti. Üstelik eserine de "parayı al ve kaç" adını verdi.

NTV 01.10.2021 - 13:04 | Son Güncelleme : 01.10.2021 - 13:10

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