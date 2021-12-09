Evdekiler fragmanı

Julius Berg'in yönetmenliğini üstlendiği film; yaşadıkları kasabada yaşlı ve zengin bir çiftin evini soymaya kalkan bir grup arkadaşın, çiftin göründükleri kadar savunmasız olmadıklarını fark etmeleriyle gelişen olayları konu alıyor.


Haberler 09.12.2021 - 16:42 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 16:43

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