Evdekiler fragmanı

Julius Berg'in yönetmenliğini üstlendiği film; yaşadıkları kasabada yaşlı ve zengin bir çiftin evini soymaya kalkan bir grup arkadaşın, çiftin göründükleri kadar savunmasız olmadıklarını fark etmeleriyle gelişen olayları konu alıyor.
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Haberler 09.12.2021 - 16:42| Son Güncelleme : 09.12.2021 - 16:43
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