Corona virüs salgını nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapandı. Bu süreçte insanlara kitap okuma alışkanlığını edindirmek isteyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Evinde kal, kitapla kal" kampanyası başlattı. Kampanyaya, ünlü sanatçı, yazar ve akademisyenler sosyal medyadan yayımladıkları videolarla destek oldu.
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NTV 02.04.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 02.04.2020 - 11:51
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