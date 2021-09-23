Fecr fragmanı

Yönetmenliğini Rotin Engin Tutuş'un yaptığı yerli korku filmi Fecr'in oyuncuları arasında Sahra Erbaykent, Yağmur Bağlan, Hüseyin Yaşar, Müslüm Tutuş ve Cennet Şevran gibi isimler yer alıyor. Filmde tesadüfen rastladıkları bir kamp yerinde garip olaylar yaşayan bir ailenin, esrarengiz köyde daha önce karşılaşmadıkları insanlarla karşı karşıya kalmalarını ve çözmeye çalıştıkları gizemi anlatıyor.

23.09.2021 - 16:13 | Son Güncelleme : 23.09.2021 - 16:15

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