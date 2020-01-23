Feride fragmanı

Beni Böyle Sev dizisinden, Recep İvedik’ten, Deliha’dan tanıdığımız Zeynep Çamcı, senaryosunu yazdığı, başrolünde yer aldığı ve yönetmen koltuğunu Ali Yorgancıoğlu ile paylaştığı bir filmle karşımızda. Tasarımcı olmanın hayaliyle, işe tekstil atölyesinde çalışarak başlayan, kovulan, hor görülen, emekçi, idealist, Frida’ya benzeyen bir genç kız Feride. “Bu bir kaş kaldırıştır” diyen filmde Eda Ece’den Burcu Biricik’e, Seda Güven’den Hatice Aslan’a birçok kadın konuk oyuncu da var. Bir kadının elinden çıkıp, büyüyen ve paylaşılan bir hayal olması dolayısıyla önemsediğim film, Feride imajı ve hikaye noktasında tartışmaya açık.
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