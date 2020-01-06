Floransa'dan Da Vinci mektubu (İstanbul ile kültür köprüsü kurulacak)
Leonardo Da Vinci'nin ölümünün 500. yılında İtalya başta olmak üzere, Avrupa genelinde etkinlikler düzenleniyor. Floransa'da başlatılan "Leonardo Da Vıinci'nın Yolu" Projesi'nde İstanbul'un da yer alması planlanıyor. Projeye davet mektubunu İstanbul'a, "Da Vinci" uzmanı Doktor Mustafa Tolay getirdi. İşte ayrıntılar... (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Savaş Daldal, NTV Haber)
06.01.2020 - 14:55| Son Güncelleme : 06.01.2020 - 14:58
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