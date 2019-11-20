Fransa'nın konuştuğu film: Sefiller (Macron izledi, talimat verdi)

Fransa'nın gündeminde bir film var. Banliyölerdeki polis şiddetini konu alan "Sefiller" adlı film bugün vizyona giriyor. Film büyük yankı uyandırmış durumda. Fransa Cumhurbaşkanı Macron filmi izledi ve polis şiddeti iddialarının araştırılmasını istedi. Konuya ilişkin ayrıntıları canlı yayında NTV Strasbourg Temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.

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