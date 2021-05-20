Friends Özel Bölümü'nden kamera arkası görüntüler

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer ve Matthew Perry'i yıllar sonra yeniden bir araya getiren Friends Özel Bölümü'nden (Friends Reunion Special) kamera arkası videosu paylaşıldı. HBO Max'te 27 Mayıs'ta izleyicisiyle buluşacak olan fenomen dizide, David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon ve Malala Yousafzai gibi konuk yıldızlar da boy gösterecek.
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20.05.2021 - 08:05| Son Güncelleme : 20.05.2021 - 08:12
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