Friends: The Reunion'dan ilk tanıtım

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer’ı yıllar sonra yeniden bir araya getiren Friends özel bölümünden (Friends: The Reunion) ilk tanıtım yayınlandı. HBO, Friends: The Reunion özel bölümünün 27 Mayıs'ta yayınlanacağını duyurdu.
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14.05.2021 - 08:11| Son Güncelleme : 14.05.2021 - 08:19
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