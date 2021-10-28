Galataport İstanbul’da Cumhuriyet coşkusu

İstanbul’un en önemli projelerinden Galataport İstanbul’un 200 yıl sonra yeniden açılan sahil şeridi, yarın müzik, sanat, spor ve bayram coşkusuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı ile başlayacak kutlamalar, akşamüstü Rengim Gökmen’in şefliğinde Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın konseri ile devam edecek. (Haber:Pınar İlik Üçer-Beyzanur Özer Kamera:Cumhur Çatkaya-Bahattin Demir)
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