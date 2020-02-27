Geçerken Uğradım fragmanı

Onur Bilgin'in yönettiği film, ülkenin görülmesi gereken yerlerini görmek adına bir tatile çıkan Cavit ile ailesinin, Afyon'da Cavit'in askerlik arkadaşı Cemil'e uğramalarıyla başlarından geçenleri konu ediniyor. Selahattin Taşdöğen başrolde.


27.02.2020 - 13:56 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 14:01

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