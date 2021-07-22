Gezginler filmi fragmanı

Başrolünde Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Colin Farrell ve Archie Madekwe'nin yer aldığı Gezginler, bilim-kurgu ve gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Neil Burger'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, özel bir görev için uzaya gönderilen bir grup genç astronotun hikayesini anlatıyor.

Anadolu Ajansı 22.07.2021 - 16:50 | Son Güncelleme : 22.07.2021 - 17:04

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