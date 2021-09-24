Göbeklitepe'de örnek sponsorluk

Şanlıurfa'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Taş Tepeler Tanıtım Programı" kapsamında; “Neolitiğin Dünyadaki Yansımaları" konulu bir sempozyum gerçekleştirildi. Etkinlikte Doğuş Grubu'nun Göbeklitepe Ana Sponsorluk modeli, uluslararası çapta örnek model olarak ele alındı.

NTV 24.09.2021 - 14:15 | Son Güncelleme : 24.09.2021 - 14:22

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