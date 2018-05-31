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Güney Kore'nin K-Pop'u dünyayı niçin kasıp kavuruyor?

31.05.2018 - 16:43

"Kore dalgası" 2000'li yılların başından itibaren dünya genelinde gücü ve etkisi artırdı. Teknoloji ve sanayide roket hızıyla yükselen Güney Kore kendi popüler kültürünü de dünyaya kabul ettirdi. Bu, ülkenin ürettiği ekonomik değerlerin satışını da olumlu yönde etkiledi. Şimdi akademisyenler, Güney Kore'nin bir "soft power" olmaktan çıktığını ve "smart power" yani "akıllı güce" dönüştüğünü belirtiyorlar. Reel ekonomiyle eğlence sektörünü birbirine destek yapan Güney Kore artık bir "model ülke". Peki bu nasıl oldu? K-Pop ve K-Drama ile başlayan "Kore dalgası"nın hikayesi. (Dünyanın Haberi, NTV)

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