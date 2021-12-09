Hadi Be fragmanı

Burçin Bildik, Ferdi Sancar, Orhan Uslu, Günce Mutlu ve Ferdi Akarnur'un oynadığı yerli komedi filmi "Hadi Be", arkadaşları yüzünden kendisini olmadık işlerin içinde bulan bir adamın yaşadıklarını anlatıyor.


Haberler 09.12.2021 - 16:41 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 16:42

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