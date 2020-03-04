Haluk Bilginer'in başrolde olduğu 9 Kere Leyla'dan yeni tanıtım
Ezel Akay’ın merakla beklenen son filmi 9 Kere Leyla’dan yeni teaser yayınlandı. Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’u bir araya getiren film 20 Mart’ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin yeni tanıtımında, Elçin Sangu’nun evlilik terapisti Nergis’i canlandırdığı filmde Haluk Bilginer’in hayat verdiği Adem karakterini hipnoz yöntemiyle terapiye aldığı eğlenceli sahneler büyük ilgi topladı. Filmde zengin iş insanı Adem’in genç sevgilisi Nergis uğruna eşi Leyla (Demet Akbağ) ile olan evliliğini bitirmeye çalışmasının hikayesinin masalsı, fantastik bir görsel komedi diliyle anlatılıyor.
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ntv.com.tr 04.03.2020 - 07:09| Son Güncelleme : 04.03.2020 - 07:17
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