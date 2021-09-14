Hawkeye'den ilk fragman

Marvel Sinematik Evreninden Disney+ın süper kahraman dünyasına aktarılan Hawkeyedan ilk fragman yayınlandı. Jeremy Renner ve Hailee Steinfeldin başrolünden olduğu dizi 24 Kasım 2021de izleyiciyle buluşacak.

14.09.2021 - 13:09 | Son Güncelleme : 14.09.2021 - 13:11

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