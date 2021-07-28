Hayalet Avcıları'nın devam filmi Ghostbusters: Afterlife'tan yeni fragman
Hayalet Avcıları'nın (Ghostbusters) devam filmi Ghostbusters: Afterlife'tan resmi bir fragman paylaşıldı. 1980'lerde Ivan Reitman tarafından çekilen orijinal Hayalet Avcıları filmlerinin hikayesini devam ettirecek olan yeni filmde, genç yıldızlar rol alıyor. Yeni nesil Hayalet Avcıları'nda orijinal filmlerin yıldızlarından Bill Murray, Annie Potts, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Bokeem Woodbine ve Ernie Hudson'ı görüyoruz. Ghostbusters: Afterlife, 12 Kasım 2021'de vizyona girecek.
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28.07.2021 - 07:51| Son Güncelleme : 28.07.2021 - 07:54
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