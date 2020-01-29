Hızlı ve Öfkeli 9'dan ilk tanıtım

Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Charlize Theron ve Helen Mirren gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Fast Furious 9’dan (Hızlı ve Öfkeli) ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. 22 Mayıs’ta vizyona girecek filmin ilk fragmanı ise cuma güne yayınlanacak.
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