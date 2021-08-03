House of Gucci'nin ilk fragmanı yayınlandı

Yönetmenliğini Ridley Scott’ın üstlendiği House of Gucci filminin ilk fragmanı yayınlandı. Yaptığı evlilikle moda imparatorluğuna giriş yapan Patricia Reggiani'yi ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga canlandırırken, Reggiani'nin sırtını döndüğü eşi Maurizio Gucci’ye Adam Driver hayat veriyor. Filmde çiftin ilişkisi, yıllar süren güven sorunlarıyla sarsılırken, Maurizio Gucci’nin amcası Aldo ile kan davasından sonra kötü bir şekilde sona erer. Yapımda Gucci’nin amcası Aldo'yu Al Pacino canlandırırken, Aldo’nun oğlu tasarımcı Paolo Gucci gibi merak uyandıran bir başka ismi de Jared Leto oynuyor. Fragmanda Paolo Gucci ile zevksizliği sebebiyle dalga geçildiği görülürken; aldığı kilolar, kelleşen saçları ve bıyığı ile Jared Leto filmde bambaşka biri olarak seyirci karşısına çıkıyor. House of Gucci’nin 24 Kasım’da sinemalarda olması planlanıyor.
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03.08.2021 - 14:40| Son Güncelleme : 03.08.2021 - 14:54
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