Hülya Koçyiğit ‘‘Canım ciğerimdi’’ dediği Fatma Girik’i anlattı

NTV yayınına katılan Hülya Koçyiğit, çok büyük bir acı içinde olduğunu ve inanamadığını söyledi ve ‘‘Hayatta en sevdiği insanı kaybettiği günden beri Fatma da solmuştu. Bir gün bana Memduh gitti her şey bitti. Artık ben de gitmek istiyorum demişti. Ama gözleri pırıl pırıl, ışıl ışıldı’’ dedi.
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