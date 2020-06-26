İBB, Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu 6.5 milyon TL'ye satın aldı
Fatih Sultan Mehmet'in en nadir portrelerinden biri olarak gösterilen tablo, Londra'daki açık artırmada 770 bin sterlin yani yaklaşık yaklaşık 6.5 milyon TL'ye satıldı. Tablo, İstanbul'a geliyor. Zira tabloyu satın alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi... İşte ayrıntılar...
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NTV 26.06.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 26.06.2020 - 10:06
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