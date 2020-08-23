Idris Elba'lı Suicide Squad 2 filminden ilk tanıtım
Idris Elba'nın kadroya dahil olduğu, Margot Robbie'nin tekrar Harley Quinn karakterine hayat vereceği Suicide Squad 2 filminden ilk tanıtım videosu yayınlandı. Yönetmen James Gunn'ın imzasını taşıyan ikinci filmde Idris Elba, Superman'in düşmanı Bloodsport olarak seyirci karşısına çıkıyor. Covid-19 salgınından önce çekimleri tamamlanan filmin vizyon tarihi değişmedi ve 6 Ağustos 2021'de vizyona girmesi bekleniyor.
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23.08.2020 - 15:57| Son Güncelleme : 23.08.2020 - 16:13
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