Idris Elba'lı Suicide Squad 2 filminden ilk tanıtım

Idris Elba'nın kadroya dahil olduğu, Margot Robbie'nin tekrar Harley Quinn karakterine hayat vereceği Suicide Squad 2 filminden ilk tanıtım videosu yayınlandı. Yönetmen James Gunn'ın imzasını taşıyan ikinci filmde Idris Elba, Superman'in düşmanı Bloodsport olarak seyirci karşısına çıkıyor. Covid-19 salgınından önce çekimleri tamamlanan filmin vizyon tarihi değişmedi ve 6 Ağustos 2021'de vizyona girmesi bekleniyor.

23.08.2020 - 15:57 | Son Güncelleme : 23.08.2020 - 16:13

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