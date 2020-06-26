Kenan Doğulu konser öncesi NTV'ye konuştu: Bağıra çağıra şarkı söylemeyi çok özledim

İstanbul uzun bir aradan sonra ilk kez bir açık hava konserine ev sahipliği yapacak. Salgın nedeniyle ara verilen konserler bu akşam Yenikapı'da Kenan Doğulu ile yeniden başlıyor ama bir farkla. Hayranları Kenan Doğulu'yu otomobillerinin içinden izleyecek. Kenan Doğulu konser öncesi NTV'ye konuştu.

NTV 26.06.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 26.06.2020 - 16:12

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