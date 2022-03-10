İlk Seans: NMSM fragmanı

Arka arkaya gösterime girecek korku üçlemesinin ilk filmi olan 'İlk Seans: NMSM', hayatı boyunca üstesinden gelmeye çalıştığı fobileriyle mahsur kaldığı metro istasyonunda bir kez daha yüzleşmek durumunda kalan Aslı'nın hikayesini ele alıyor. Yönetmen koltuğuna Gökhan Murat Toktamışoğlu'nun oturduğu filmin başrolünde, Eylül Ezgi Yılmaz oynadı.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 13:00 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 13:03

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