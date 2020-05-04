İran'da açık hava sinemasına ilgi

İran'da corona virüs salgını nedeniyle sinemalar kapalı ancak film izlemek isteyenler için bir açık hava sineması faaliyete geçti. Araçlarıyla sinemaya gelen İranlılar filmi otomobillerinin içinden izliyor.

NTV 04.05.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 04.05.2020 - 11:43

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