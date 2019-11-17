İtalya'da Göbeklitepe konferansı

Doğuş Grubu'nun, "Doğuştan İyi Bir Gelecek" vizyonuyla desteklediği Göbeklitepe, Avrupa'nın önde gelen Arkeoloji Turizm Fuarı'nda tanıtıldı. İtalya'da düzenlenen fuarda, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe ziyaretçilere anlatıldı.
NTV Haber 17.11.2019 - 03:49| Son Güncelleme : 17.11.2019 - 13:40
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