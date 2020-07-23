İtalya'da sıra dışı defile

İtalya'da 2020-2021 Sonbahar-Kış sezonu için alışılmışın dışında bir defile düzenlendi. Pandemi nedeniyle seyircinin olmadığı defilede, mankenler podyumda yürümek yerine salıncaklara bindi, uzunluğu 5 metreyi bulan kıyafetler giydi.
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ntv.com.tr 23.07.2020 - 11:01| Son Güncelleme : 23.07.2020 - 11:11
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