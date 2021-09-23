İyi Olan Kazansın fragmanı

Tim Hill'in yönettiği İyi Olan Kazansın adlı film, eşini kaybettikten sonra kızının evine taşınan Ed ile evlerinin düzeninin değişmesinden hoşlanmayan torunu Peter arasındaki çekişmeyi anlatıyor. Komedi ve aile türlerinin bir araya geldiği filmde Robert De Niro, Uma Thurman, Christopher Walken, Oakes Fegley ve Jane Seymour rol alıyor.

Anadolu Ajansı 23.09.2021 - 15:58 | Son Güncelleme : 23.09.2021 - 16:00

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