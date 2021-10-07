James Bond şöhretler kaldırımında

James Bond filminin başrol oyuncusu Daniel Craig'in de artık Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldızı var. Craig, kaldırımda adı yazılı olan 2 bin 704’üncü ünlü oldu. İngiliz aktör düzenlenen törende "Tüm bu efsanelerle çevrili kaldırımda olmak beni çok mutlu etti" dedi.
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