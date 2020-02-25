Japon imparatoru Maiji'nin 2.Abdülhamid'e hediyesi ilk kez sergileniyor

İstanbul Beşiktaş'taki Saray Koleksiyonları Müzesi'ne alınan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca Yıldız Sarayı Koleksiyonu'na kayıtlı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kılıcı, kamçısı, marangozluk takımları, tespihleri ve altın mührü artık sürekli görülebilecek. Sergide, Japon İmparatoru Meiji'nin kendisine hediye ettiği marangozluk takımları da var. NTV ekibinden Deniz Tüysüz, canlı yayında Müze Sorumlusu Güller Karahüseyin ile konuştu.

25.02.2020 - 12:42 | Son Güncelleme : 25.02.2020 - 12:59

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