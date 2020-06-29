Jennifer Hudson'ın Respect filminden fragman

Aretha Franklin'in hikayesini anlatan Respect'ten filminden yeni fragman yayınlandı. Liesl Tommy'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Respect'te Aretha Franklin'e Jennifer Hudson hayat veriyor. Jennifer Hudson'ın performansıyla birlikte önümüzdeki ödül sezonuna damgasını vuracağı tahmin edilen Respect'in vizyon tarihi ertelenmişti. Respect'in ülkemizde 5 Şubat 2021 tarihinde gösterime girmesi planlanıyor.

29.06.2020 - 12:34 | Son Güncelleme : 29.06.2020 - 12:45

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