Jude Law'ın yeni dizisi The New Pope'tan ilk fragman

Ünlü İngiliz aktör Jude Law, yeni dizisi The New Pope'la ekrana dönüyor. HBO'da yayınlanacak olan dizide Law, başrolleri John Malkovich ile paylaşıyor. The Young Pope dizisinin ardından yeni kadroyla çekilen The New Pope, hayali bir papanın yaşadıklarını konu ediniyor.
Ünlü İngiliz aktör Jude Law, yeni dizisi The New Pope'la ekrana dönüyor. HBO'da yayınlanacak olan dizide Law, başrolleri John Malkovich ile paylaşıyor. The Young Pope dizisinin ardından yeni kadroyla çekilen The New Pope, hayali bir papanın yaşadıklarını konu ediniyor.